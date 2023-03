GP Portugal: Miguel Oliveira foi 19.º nos treinos livres após esta queda aparatosa

O português Miguel Oliveira (Aprilia) falhou esta sexta-feira o acesso direto à segunda fase de qualificação (Q2) de MotoGP do Grande Prémio de Portugal, ao ser 19.º no conjunto dos dois primeiros treinos livres.Numa sessão muito acidentada, Oliveira, que foi vítima de uma queda durante a mesma, obteve o 19.º tempo, com 1.39,794 minutos, a 1,249 segundos do australiano Jack Miller, a estrear-se na equipa de fábrica da KTM e logo com um novo recorde do circuito, com 1.37,709 -- o anterior pertencia ao italiano Pecco Bagnaia (1.38,725), desde 2021.

Bagnaia (Ducati), atual campeão do mundo, não conseguiu mostrar o domínio que tinha tido nos testes e foi terceiro, a 0,110 segundos, atrás do espanhol Maverick Viñales (Aprilia), que apenas ficou a 0,037 de Miller.

De fora da Q2 ficou ainda o espanhol Marc Márquez (Honda), seis vezes campeão mundial de MotoGP, que caiu nos minutos finais da segunda sessão, terminando em 14.º, assim como o seu irmão Alex, que se mudou para a Ducati da Gresini e foi apenas 11.º, depois de ter sido o mais rápido no treino da manhã.

O outro piloto da equipa principal da Honda, o espanhol Joan Mir, igualmente antigo campeão mundial, também ficou fora da Q2, ao ser 12.º, a 0,685 segundos de Miller.

A segunda sessão foi duas vezes interrompida, a primeira por motivos técnicos e a segunda devido a um violento acidente do espanhol Pol Espargaró (GasGas), que teve de ser retirado de ambulância da pista.

A primeira sessão de qualificação de MotoGP está marcada para as 10:50 de sábado, com os dois primeiros a juntarem-se aos 10 que hoje já asseguraram a presença na Q2, com a grelha de partida a servir para a corrida de sprint, igualmente no sábado, às 15:00, e para a corrida principal no domingo, às 14:00.