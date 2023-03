GP Portugal: Pol Espargaró foi de helicóptero para o hospital de Faro após queda

O espanhol Pol Espargaró (GasGas) sofreu hoje traumatismos no peito e nas costas, após uma violenta queda na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal, prova inaugural do Mundial de motociclismo de velocidade.

"O piloto de MotoGP Pol Espargaró sofreu traumatismos nas costas e no peito. O piloto está consciente e vai ser transportado para o hospital em Faro para mais exames", lê-se numa mensagem na rede social Twitter do MotoGP.

A cerca de 14 minutos do final da segunda sessão de treinos livres do GP de Portugal, no Autódromo Internacional do Algarve, o espanhol da GasGas sofreu um violento acidente, que obrigou à paragem da sessão.

Depois de ser assistido na pista, Espargaró foi transportado de ambulância para o centro médico do circuito, antes de ser levado de helicóptero para o hospital de Faro.