GP Portugal: Segunda sessão de treinos interrompida após queda de Pol Espargaró, que saiu de ambulância

Uma queda do espanhol Pol Espargaró (GasGas) motivou esta sexta-feira uma segunda bandeira vermelha no segundo treino livre do Grande Prémio de Portugal, prova inaugural do Mundial de motociclismo de velocidade.Após uma primeira paragem de cerca de 30 minutos, devido a problemas técnicos na torre de controlo de corrida, uma violenta queda do espanhol obrigou a nova bandeira vermelha quando faltavam cerca de 14 minutos de sessão.

O piloto da GasGas foi assistido prontamente pelas equipas de socorro, com o MotoGP a confirmar, através da sua conta no Twitter, que o piloto estava consciente, apesar de ter sido retirado do local de ambulância.

Também o português Miguel Oliveira, da RNF, equipa satélite da Aprilia, sofreu, quase na mesma altura, um acidente, mas aparentemente sem consequências.