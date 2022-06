"Grande anúncio" da Gresini era um livro sobre Fausto Gresini

View this post on Instagram A post shared by Gresini Racing (@gresiniracing)

Causou bastante expectativa a publicação feita na quarta-feira por parte da equipa Gresini Racing , na qual os italianos apontavam um "grande anúncio" a ser feito esta tarde. Os fãs de MotoGP, mas principalmente os de Miguel Oliveira, rapidamente associaram aquele anúncio a uma possível confirmação da contratação do português, mas... não foi bem o caso.O "grande anúncio" da equipa italiana é o lançamento do livro 'Fausto Gresini, Storie di un Sognatore', que presta tributo a Fausto Gresini, o homem que lançou a equipa e a colocou no topo do motociclismo, e que é também umas figuras lembradas com maior estima no paddock.