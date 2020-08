Grande Prémio de Portugal de MotoGP confirmado

Está confirmado que o Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, vai receber a última etapa do Mundial de 2020, no dia 22 de novembro.





Em Armação de Pêra, no concelho de Silves, Marcelo Rebelo de Sousa equipa na manhã desta segunda-feira a organização do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, oito anos depois da última corrida em solo português, ao regresso da Fórmula 1, em 25 de outubro, e à organização da 'final a oito' da Liga dos Campeões, entre quarta-feira e 23 de agosto."É um triunfo para Portugal, para o Algarve, para a diplomacia no domínio desportivo. É o reconhecimento de que, em momentos diferentes, em outubro e novembro, as autoridades desportivas internacionais acreditam na evolução da situação sanitária portuguesa", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas.