Gresini fará "grande anúncio" amanhã, no dia em que Miguel Oliveira revela o seu futuro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gresini Racing (@gresiniracing)

A Ducati Gresini revelou nas redes sociais esta quarta-feira que vai fazer "um grande anúncio" amanhã, por volta das 18 horas, o que indicia a oficialização de Miguel Oliveira na equipa italiana em 2023.O piloto português, que vai deixar a KTM no final deste ano, fez saber que amanhã, na antecâmara do Grande Prémio da Alemanha, vai revelar o seu futuro.É bem provável que os dois acontecimentos sejam um só, ou seja, que o futuro de Miguel Oliveira passe mesmo pela Ducati Gresini, depois de uma longa ligação à KTM... e de o português já ter sido 'apanhado' a entrar na garagem da equipa italiana.Miguel foi convidado a regressar à Tech3, mas o piloto de Almada não aceitou a sugestão, preferindo sair. A KTM, entretanto, já anunciou a contratação do australiano Jack Miller.