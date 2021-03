Guia completo da época do MotoGP

Depois de uma temporada de 2020 equilibradíssima e repleta de emoções, o MotoGP volta este ano com muitas novidades e um Miguel Oliveira no pelotão da frente para confirmar as boas indicações que deu na fase final, com duas vitórias históricas, uma delas em Portugal. A uma semana do arranque oficial, Record traz-lhe um especial completo sobre o campeonato, onde poderá conhecer o calendário, as novidades, a análise equipa a equipa e muito mais.