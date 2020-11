Guia completo para o Grande Prémio de Portugal em MotoGP

Já com Joan Mir como campeão de MotoGP, mas com as contas em aberto em Moto2 e Moto3, Portimão é este fim de semana palco do regresso do Mundial de velocidade ao nosso país. A correr em 'casa', Miguel Oliveira quer naturalmente brilhar e dar uma alegria aos portugueses. Neste especial poderá consultar tudo sobre este Grande Prémio: o circuito, os pilotos, as contas do título, a história da prova e muito mais.