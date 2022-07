Hervé Poncharal: «Adorava ter o Miguel Oliveira na equipa, mas aceito a sua decisão»

Sem ação nas pistas há praticamente um mês - o Grande Prémio da Holanda foi o último, a 26 de junho -, o MotoGP passa por um período de pausa competitiva que pode ser, em contrapartida, momento de definição das situações pendentes. Nomeadamente em termos contratuais, com alguns pilotos ainda sem futuro definido. Miguel Oliveira é um deles, já que por agora o seu destino para 2023 ainda está em aberto, por conta da decisão da KTM em juntar na equipa principal Brad Binder e Jack Miller. Restam poucas hipóteses e uma delas seria a 'descida' à Tech 3, algo que não agrada ao português... mas que Hervé Poncharal, o dono da equipa gaulesa, vê com bons olhos."Tenho uma relação especial com o Miguel. Quando ouvi em Mugello da possibilidade dele voltar dois anos depois, contando com apoio total da fábrica, com um salário justo e apropriado, pensei que seria uma boa ideia. Mas entendo as ações dele. Como piloto tens de ser egoísta, tens de ter um ego enorme. Se não acreditares em ti, se não tiveres um certo orgulho, não serás bem sucedido", começou por comentar o francês, ao portal 'Speedweek'."Não posso falar pelo Miguel, mas ele acredita que é melhor do que o Jack [Miller]. E isso é normal. Ele tem de pensar assim 'se a KTM coloca o Jack acima de mim, então quer dizer que perderam a confiança em mim. Essa deve ser a linha de pensamento que ele tem e entendo a sua atitude. Ele pensou na oferta da KTM por uns dois dias. Mas quando estávamos na grelha, o pai dele informou o Pit Beirer que podiam deixar de contar com ele. Adorava ter o Miguel na equipa, mas tenho de aceitar a sua decisão", assumiu Poncharal, que foi o primeiro 'chefe' de Miguel Oliveira nos seus primeiros anos de MotoGP.Poncharal até liga esta reação do português a outra, quando em 2020, depois de Johann Zarco ter deixado a KTM oficial, a equipa austríaca ter-se decidido apostar em Brad Binder em detrimento do português. "Podes ver que o Miguel é muito sensível e alérgico a este tipo de eventos. Na segunda vez que tal acontece, ele disse logo à KTM 'esqueçam-me!'"Miguel Oliveira, recorde-se, tem vínculo com a KTM até final deste ano, surgindo por agora a Aprilia WithU-RNF, comandada por Razlan Razali, como a mais bem colocada para garantir o piloto luso de 27 anos.