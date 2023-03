Honda recorre do castigo de Marc Márquez após polémica com Miguel Oliveira

A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) informou que Marc Márquez vai ter de cumprir as duas 'long laps' com que foi sancionado no GP de Portugal na próxima prova em que participar e a Honda recorreu da decisão.O piloto espanhol abalroou Miguel Oliveira (RNF Aprilia) à terceira volta da prova disputada domingo, em Portimão, e recebeu uma punição, que deveria ser cumprida no GP da Argentina, já no próximo fim de semana.Marc Márquez sofreu uma fratura na mão direita na sequência da queda no GP de Portugal e vai falhar a ida a Termas de Río Hondo, pelo que houve quem pensasse que ficaria livre da sanção.A FIM esclareceu, entretanto, que as duas 'long laps' terão de ser cumpridas no próximo grande prémio em que Marc Márquez participar, uma decisão com a qual a Honda não concorda."Em relação à sanção imposta pela Federação Internacional de Motociclismo a Marc Márquez, na sequência do incidente ocorrido no GP de Portugal, a Repsol Honda Team considera que a mudança consiste numa alteração de critério na forma como a sanção deve ser aplicada, e que esta alteração foi decidida apenas dois dias depois da decisão inicial. Algo que não se coaduna com os regulamentos da FIM para o Mundial. Por esta razão, a Honda pretende fazer uso de todos os meios que tem ao seu dispor, através dos regulamentos, para defender os seus direitos e legítimos interesses, que considera terem sido violados na sequência da última resolução adotada, tendo apresentado um recurso perante o Comissários de Apelo da FIM", explica a equipa nipónica esta quarta-feira, em comunicado.Recorde-se que Miguel Oliveira também não vai participar no GP da Argentina, devido aos ferimentos sofridos na perna direita, em consequência da queda provocada por Marc Márquez.