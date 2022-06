Impressionante: Nakagami cai no GP da Catalunha e vai de cabeça à roda traseira de Bagnaia

O início do GP da Catalunha de MotoGP , que se realizou na tarde deste domingo e foi ganho por Fabio Quartararo, ficou marcado por uma queda conjunta logo na primeira curva de Nakagami, Bagnaia e Álex Rins, com o japonês a ser literalmente salvo... pelo capacete.Nakagami (Honda) perdeu o equilíbrio e embateu com a cabeça na roda traseira da Ducati de Peco Bagnaia, acabando por ser transportado para o hospital para fazer exames, tal como revelou fonte oficial do MotoGP.