Miguel Oliveira 'apanhado' na garagem da Gresini Racing

Well well well, the things you see in the paddock. Miguel Oliveira, his father/manager Paulo, and Paolo Ciabatti walking into the Gresini Racing garage…. pic.twitter.com/afbJQl6W4O — Simon Patterson (@denkmit) June 4, 2022

Aos poucos começa a desenhar-se aquela que será a distribuição dos pilotos no Mundial de MotoGP do próximo ano. Há poucas vagas ainda por definir e, ao que parece, uma das maiores incógnitas já terá sido desfeita. Segundo adianta o portal 'The Race', Jack Miller já assinou contrato com a Red Bull KTM para fazer equipa com Brad Binder na marca austríaca nas próximas duas temporadas. Um movimento esperado e que confirma aquilo que nos últimos dias se avançava: Miguel Oliveira está mesmo de saída da KTM.De acordo com a referida publicação, a ideia da KTM era anunciar Miller neste fim de semana à margem do Grande Prémio da Catalunha, mas esse plano acabou por ser adiado por pedido da Ducati, a atual equipa do australiano, que ainda está a trabalhar na distribuição dos seus pilotos para a próxima temporada. Ao que tudo indica, a posição de Miller na equipa principal será para Enea Bastianini, ao passo que Jorge Martin, durante muito tempo apontado como o favorito a subir, irá manter-se na Pramac Racing.Este movimento abrirá uma vaga na Gresini Racing, à qual Miguel Oliveira será, em teoria, o principal candidato. Curiosidade (ou não), este sábado o jornalista Simon Patterson, o mesmo que assinou o artigo do 'The Race' sobre o futuro de Jack Miller, apanhou o piloto português e o seu pai com Paolo Ciabatti, o diretor desportivo da equipa Ducati, a entrar na garagem da Gresini Racing. Um outro relato dá ainda conta da presença de Nadia Padovani, a dona da equipa italiana, no mesmo momento.Será este um sinal de que o futuro do português estará perto de ficar definido? Os próximos dias podem ser fundamentais...