Jack Miller mostra como Quartararo o 'obrigou' a abandonar o GP Riviera de Rimini

Jack Miller foi um dos pilotos de MotoGP que não terminou o GP Riviera de Rimini, no domingo. O piloto australiano foi obrigado a abandonar a corrida, devido à viseira do capacete de Fabio Quartararo.





"Quartararo encontrei algo teu", escreveu nas redes sociais Jack Miller, juntamente com uma imagem da viseira que acabou por tapar o filtro de ar da moto do piloto australiano, afetando assim o motor da Ducati.""Infelizmente, na 2.ª volta, a minha moto ficou com uma viseira presa no filtro de ar. As corridas às vezes podem ser um jogo cruel", referiu ainda o piloto, que se viu obrigado a abandonar a 7.ª corrida do Mundial de MotoGP, após parar nas boxes à oitava volta da prova. Jack Miller agradeceu também à sua equipa e a todo o trabalho desenvolvido. GP Riviera de Rimini ficou marcado ainda por várias quedas. Maverick Viñales venceu a corrida, depois de Bagnaia ter caído e abandonado a prova quando seguia na liderança. Já Joan Mir terminou em 2.º, seguido de Fábio Quartararo, no entanto o piloto francês teve uma penalização de 3 segundos, por exceder os limites da pista, e foi Pol Espargaró quem subiu ao terceiro lugar do pódio.Miguel Oliveira, que partiu da 15.ª posição, conseguiu uma recuperação fantástica e terminou a prova no 5.º lugar , o segundo melhor de sempre conquistado pelo piloto português na categoria rainha do motociclismo.