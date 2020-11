Segundo colocado no Grande Prémio de Portugal, Jack Miller nunca escondeu a sua boa relação com Miguel Oliveira e foram precisamente para o português as suas primeiras palavras após a prova deste domingo.





"O Miguel esteve noutro nível hoje. Tentei controlar nas primeiras voltas, mas ele foi embora. O Morbidelli estava com ritmo, dei o máximo que consegui. Foi difícil de ultrapassar, mais difícil do que esperava. Estou muito feliz, mas dou um enorme parabéns ao Miguel. Acabar assim é emocionante", disse o australiano, que superou Morbidelli já na fase final da corrida.