Jack Miller: «Só porque é o Márquez todos querem dar aquela facada»

Direto como sempre, Jack Miller considerou esta quinta-feira, na antevisão ao Grande Prémio da Argentina, que está a haver um aproveitamento por parte dos vários pilotos (e também outras personalidades) em relação ao acidente que envolveu Marc Márquez e Miguel Oliveira em Portimão, só porque de um dos lados (no caso o culpado) está o piloto espanhol. Na ótica do australiano da KTM, falta ao MotoGP consistência nas penalizações para que tudo seja mais claro."É isto que acontece quando estás quatro meses sem pilotar e todos dão o máximo para mostrar o seu talento, provar algo. Os temperamentos estão ao rubro. Os pilotos dão o máximo. É assim, este desporto é assim. Infelizmente, neste desporto há acidentes. E quando um acontece, se tiveres cometido um erro, tem de haver uma consequência. Mas é preciso haver consistência. Pedimos isso", começou por apontar o piloto australiano de 28 anos, seétimo no GP de Portugal."Vejam as quedas do Taka [Takaaki Nakagami] ou a do Álex [Márquez] comigo [no ano passado]. Foram graves. Mas porque é o Márquez, todos querem espetar a sua faca. Não estou a defendê-lo, ele cometeu um erro. Sabe disso. Mas fala-se demasiado nisso. Todos querem dizer 'ele tocou-me'. Isto é uma corrida. Claro que há uma linha. O difícil é perceber onde ela está, porque está sempre a mexer. Os stewards tentam o seu melhor, nós como atletas estamos a tentar melhorar o desporto com medidas mais consistentes. Se atinges alguém, podes acabar com a corrida dele, por isso tem de haver uma penalização", frisou.Ainda assim, falando em castigos, o australiano não é fã da possibilidade de se suspender pilotos por um outro mais Grande Prémios. "Não concordo. Não é algo justo banir-se alguém de imediato. Onde é que estamos a colocar a linha? Está sempre a mexer..."