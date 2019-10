Johann Zarco a caminho da Honda até final do ano

Apesar de ter falhado redondamente na KTM - sem assinar bons resultados e ficando várias vezes atrás de Miguel Oliveira -, o francês Johann Zarco parece não ter perdido o seu valor no 'mercado' do MotoGP e, segundo a imprensa especializada, poderá ser o homem escolhido pela equipa LCR Honda para assumir a posição do lesionado Takaaki Nakagami (deverá ser operado depois do GP do Japão) nas últimas três etapas do campeonato (Phillip Island, Sepang e Valência).Segundo o 'Autosport', nenhuma das partes confirmou oficialmente os contactos, mas é expectável que o anúncio de Zarco na equipa satélite da Honda seja feito nos próximos dias.De resto, de notar que Zarco não deverá encontrar qualquer impedimento por parte da KTM em assumir esta nova etapa na sua carreira, já que, apesar de ter contrato válido até final de 2019, Pit Beirer assegurou que não colocaria qualquer entrave a um possível movimento já este ano.