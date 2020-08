Johann Zarco declarado inapto para treinos livres do GP da Estíria

O piloto francês Johann Zarco (Ducati) foi declarado inapto para participar nos treinos livres do Grande Prémio da Estíria de MotoGP, que decorrem na sexta-feira, depois de na terça-feira ter sido operado ao pulso direito.



Zarco, que se envolveu numa violenta queda com o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha) no passado domingo, no GP da Áustria, sofreu uma fratura no osso escafóide.

No entanto, será reavaliado para saber se pode participar na sessão de qualificação para esta quinta prova do Mundial de MotoGP, que se disputa domingo, no circuito austríaco Red Bull Ring.

Entretanto, a direção de prova anunciou que haverá alterações na curva três do circuito, precisamente aquela em que se deu o acidente entre Morbidelli e Zarco, para tentar impedir que as motas voltem a cruzar a pista.