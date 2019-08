Johann Zarco penalizado em três lugares pelo incidente com Miguel Oliveira

O francês Johann Zarco (KTM) foi sancionado com três lugares de penalização na grelha de partida para o GP de São Marino de MotoGP, depois de este domingo ter abalroado o português Miguel Oliveira (KTM) no GP da Grã-Bretanha.Analisada a tentativa de ultrapassagem do piloto francês ao luso, na curva 14 do circuito de Silverstone durante a nona das 20 voltas da 12.ª corrida da temporada, os comissários decidiram penalizar o piloto da KTM oficial por ter "conduzido de forma irresponsável, provocando uma queda".De acordo com o comunicado dos comissários, esta atitude violou o artigo 1.21.2 do regulamento do Campeonato do Mundo de Velocidade da Federação Internacional de Motociclismo, "os pilotos devem conduzir de forma responsável, de maneira a não colocar em perigo os outros concorrentes, seja na pista ou no pit lane [via das boxes]".Miguel Oliveira seguia na 12.ª posição quando foi abalroado por Johann Zarco, sendo obrigado a desistir pela primeira vez após 33 corridas.