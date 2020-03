Jorge Lorenzo regressa às pistas como convidado no GP Catalunha

O espanhol Jorge Lorenzo vai regressar às pistas para competir no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP como convidado, anunciou esta quinta-feira a equipa Yamaha, que contratou o antigo campeão mundial como piloto de testes no final de 2019.

Após ter realizado dois dias de testes, em Sepang (Malásia), as duas partes acordaram a participação na corrida de Barcelona, a 7 de junho, anunciou a equipa no twitter.

"Depois de algumas semanas a pensar sobre o assunto, ontem [quarta-feira] decidi competir no GP catalão. Estou ansioso que chegue", comentou o piloto espanhol, que anunciara o final de carreira no GP de Valência de 2019, última prova da temporada, apesar de ter ainda mais um ano de contrato com a Honda.

No início deste ano, Lorenzo foi anunciado como piloto de testes da Yamaha.