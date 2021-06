Jorge Lorenzo rendido a Miguel Oliveira: «Só vejo quatro pilotos com essa virtude...»

Já retirado das corridas, Jorge Lorenzo tem por estes dias um canal de Youtube onde vai colocando as suas análises às provas do MotoGP. A mais recente foi publicada esta segunda-feira e diz respeito ao Grande Prémio da Catalunha, onde naturalmente destaca Miguel Oliveira como a grande figura.





"O ganhador, o homem do dia. Já tinha sido segundo na corrida anterior, tinha um novo chassis da KTM que lhe dava boas sensações. Está em forma, tem confiança e é um piloto muito preciso, com um estilo de pilotar muito elegante, com muita determinação. Quando define um objetivo, como demonstrou no ano passado na última corrida em Portimão, vai com tudo com uma determinação brutal e ninguém consegue batê-lo. Hoje [ontem] foi um desses dias. Também teve um pouco de ajuda pelos problemas de Quartararo. Mas foi o mais rápido e mereceu a vitória", começou por dizer o espanhol, campeão do Mundo de MotoGP em 2010, 2012 e 2015.Lorenzo segue nos elogios e vê em Miguel Oliveira algo raro no paddock atual. "Creio que é um daqueles pilotos que, juntamente com Quartararo, Bagnaia ou Viñales - este último por vezes -, tem muita determinação, é muito constante, não comete erros, é muito preciso e quando tem tudo no lugar pode escapar. Só vejo quatro pilotos com essa virtude. Os outros, bem, parece que gostam de ficar ali no grupo a lutar, que não gostam de ter vantagem. Ou então não conseguem fazê-lo...", explicou.