Jorge Martín explica acidente que tirou Miguel Oliveira de prova: «Acho que não foi culpa minha»

Terceiro colocado na Corrida Sprint do Grande Prémio da Áustria, o espanhol Jorge Martín refutou responsabilidades na queda que terminou de forma abrupta , logo na primeira curva, as provas de Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira e Johann Zarco. Numa conferência de imprensa à qual chegou atrasado por ter sido chamado à Direção de Corrida precisamente por causa desse momento, o espanhol da Pramac Ducati explicou o sucedido, defendeu a legalidade dos seus movimentos e falou em "azar"."Vi [o acidente] umas 50 vezes. É complicado para o lado deles [Direçãod e Corrida], mas também para o meu. Estava numa linha reta, não cometi nenhum excesso, senti que ia fazer a curva de forma confortável, mas uns corredores pelo exterior fecharam um pouco a linha. Depois o Fabio também me fechou e perdi o controlo. Foi uma combinação de coisas, mas acho que não foi culpa minha. Estava a fazer uma boa linha no interior. É azar, espero que os outros pilotos estejam bem. Mas acho que não foi culpa minha", declarou o espanhol, em conferência de imprensa.