Jorge Viegas aposta em Miguel Oliveira nos 10 primeiros lugares em 2020

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) disse este domingo à Lusa que acredita que o piloto português Miguel Oliveira "vai estar entre os 10 primeiros" do MotoGP na próxima temporada. "Com agora este ano de aprendizagem, com certeza que vai estar entre os 10 primeiros", afirmou à Lusa Jorge Viegas em Sepang, Malásia, no final da prova do Grande Prémio da Malásia de MotoGP, ganha pelo espanhol Maverick Viñales (Yamaha) , que bateu o compatriota Marc Márquez por 3,059 segundos, numa prova em que não participou Miguel Oliveira. O piloto português foi este domingo a uma lesão nos ligamentos do ombro direito e falha a última corrida da temporada do Mundial de MotoGP em Valência, Espanha, anunciou a equipa Tech3. Desta forma, o piloto de Almada, que não participou no Grande Prémio da Malásia, falha, também, a última prova da temporada que se disputa no dia 17, em Valência. "O Miguel está cheio de força para o ano, mas neste momento está triste por não ter podido correr hoje" e por "não poder correr em Valência", revelou o presidente da FIM.Para o próximo ano, tanto o presidente da FIM, como a equipa do piloto de Almada, depositam esperanças no sucesso de Miguel Oliveira. Jorge Viegas diz que "as perspetivas são boas" para o português, assumindo que falou com membros da equipa do piloto de Almada, que lhe disseram que "o Miguel continua em estar em alta junto das pessoas que decidem". "O Miguel começou muito bem o campeonato, foi subindo sempre, teve a sua melhor prova da Áustria, onde fez o oitavo lugar, quando finalmente lhe deram peças iguais às da equipa principal", disse Jorge Viegas, quando questionado sobre o balanço da época de estreia do piloto português.Viegas lembrou que Oliveira "estava a ser regularmente o melhor, ou o segundo melhor, dos pilotos da KTM, sendo que ele não é um piloto oficial", mas depois vieram as lesões. "As lesões agravaram-se e acabou por ter um final de época muito mau", disse, ressalvando, contudo, que o piloto português mostrou ser capaz de "andar facilmente nos 10 primeiros lugares".Para Miguel Oliveira terminar a próxima época do MotoGP nos dez primeiros lugares, segundo o presidente da FIM, "precisa de ter uma mota mais competitiva e estar recuperado fisicamente". "Porque ele saber andar na frente ele sabe", frisou Jorge Viegas, acrescentando: "Há muitas promessas por parte da marca que a mota vai ser bem melhor, mas isso agora já não depende do Miguel".Miguel Oliveira lesionou-se o ombro direito na sequência de uma queda sofrida no GP da Grã-Bretanha, em Silverstone, no dia 25 de agosto, que se agravou com a violenta queda sofrida em 26 de outubro nos treinos livres para o GP da Austrália.