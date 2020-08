Jorge Viegas e o triunfo de Miguel Oliveira na Moto GP: «Não podia estar mais orgulhoso»

O presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM), o português Jorge Viegas, afirmou este domingo que Miguel Oliveira é um dos favoritos às vitórias no Mundial de MotoGP", após o primeiro triunfo no campeonato de motociclismo de velocidade, na Áustria.

"Não podia estar mais orgulhoso", começou por dizer Jorge Viegas, em declarações à agência Lusa, acrescentando que já tinha antecipado a vitória do piloto da KTM na quinta prova do Mundial "ontem [no sábado], em conversa com um amigo, que fazia anos".

Oliveira, que tinha como melhor resultado o sexto lugar em Brno, na República Checa, seguia no terceiro lugar e, na última curva, aproveitou a luta entre o australiano Jack Miller (Ducati) e o espanhol Pol Espargaró (KTM), que ficaram a 0,316 e 0,540 segundos, respetivamente, para, pela primeira vez, subir ao pódio.

Jorge Viegas, que não pôde deslocar-se à Áustria devido à pandemia de covid-19, elogiou Miguel Oliveira, considerando que "esteve sempre no sítio certo" durante a corrida.

O dirigente acrescentou que esta vitória, a primeira de um português na categoria rainha do Mundial de motociclismo de velocidade, e também a primeira da Tech3, vai aumentar o interesse do Grande Prémio de Portugal, última prova da temporada, prevista para 22 de novembro.

"Isto é bom para o Grande Prémio de Portugal. Mas ainda faltam muitas corridas", sublinhou.

A próxima etapa do Mundial de MotoGP está marcada para 13 de setembro, em Misano, em Itália.

Viegas referiu que irá marcar presença nas próximas corridas de Misano e França, e que espera poder "a entregar próximo prémio no pódio ao Miguel".