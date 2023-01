Keith Huewen: «Miguel Oliveira pode ser a surpresa de 2023»

Não é só Miguel Oliveira que se mostra feliz com a mudança da KTM para a Aprilia RNF. O mundo do desporto a duas rodas também se vai debruçando sobre a transferência. No caso de Keith Huewen, só há coisas boas a dizer."A Aprilia tem uma moto que só perde para a Ducati neste momento em desempenho. Eles têm quatro motos para este ano e, portanto, podem ter todos os dados de que precisam. E o mais importante para mim é o homem que realmente abalou toda a gente no teste de Valência: o Miguel Oliveira. A primeira vez que ele esteve na moto estava lá em cima. O Miguel Oliveira na Aprilia pode ser a surpresa de 2023", garantiu o antigo piloto britânico em declarações ao podcast 'Crash.net'.Huewen, de 66 anos, antecipou uma temporada risonha para o piloto natural de Almada. "Acho que ele vai ter um ano brilhante. Está numa equipa satélite, mas não acho que a diferença entre a de fábrica e a satélite seja tão grande assim. Onde vai ser mais difícil para as equipas-satélite talvez seja nas corridas de Sprint porque têm menos pessoal para reagir e afinar as motos rapidamente. Mas as equipas-satélite [como a RNF] usam com bastante frequência as motos do ano passado, o que significa que já têm todos os dados. Por isso, eles terão uma configuração padrão para usar imediatamente no FP1", explicou Huewen.