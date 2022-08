KTM despede-se de Miguel Oliveira: «Um profissional absoluto. Vamos sentir a sua falta»

Anunciada a mudança para a WithU-RNF Aprilia , Miguel Oliveira e a KTM colocam no final da presente temporada o ponto final numa ligação de seis temporadas, que começou nas Moto2 e acabou no MotoGP, e na hora do adeus a equipa austríaca não deixou de prestar tributo ao português. Com um longo comunicado, no qual destaca todos os passos dados pelo piloto nas suas fileiras (com várias vitórias e pódios), a KTM dá ainda voz aos homens-fortes da equipa, nomeadamente Pit Beirer, que mostrou um enorme apreço por aquilo que o #88 fez."Um enorme obrigado ao Miguel por tudo o que trouxe ao nosso projeto do MotoGP e pelos fortes valores que ele representa. Veio do nosso 'sistema' da KTM, mas também nos ajudou a tornar válido cada passo e ao ser competitivo, com os 36 pódios que teve e as 16 vitórias que nos deu, 4 delas no MotoGP. A vitória na Áustria foi simplesmente fantástica, apenas superada pelo domínio e emoção daquela que teve em Portugal no final dessa época. Mostrou aos jovens pilotos o 'caminho laranja', ao subir na pirâmide do MotoGP. É um profissional absoluto, um homem de família e a sua ausência será notada no nosso lado do paddock, certamente. Desejamos que tenha o melhor futuro no MotoGP", disse o austríaco, um admirador confesso do português.Menos expressivo, também porque apenas trabalhou com o português durante uma época, Francesco Guidotti, o diretor da Red Bull KTM Factory Racing, enalteceu o profissionalismo e a ajuda dada na evolução da moto da equipa austríaca. "Tivemos a sorte por ter tido um piloto com a inteligência, talento e profissionalismo do Miguel na equipa de fábrica. Quando conseguimos colocar-lhe nas mãos um bom conjunto ele foi capaz de mostrar a sua classe e deu-nos importantes informações no desenvolvimento da KTM RC16. É algo que sempre agradecemos", disse o italiano, fechando a sua nota com um "Obrigado Miguel" em bom português.