KTM oficializa Jack Miller e fãs de Miguel Oliveira não perdoam: «Vão arrepender-se»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KTM Factory Racing (@ktmfactoryracing)

A KTM oficializou esta quinta-feira a contratação do australiano Jack Miller para a próxima época e os fãs de Miguel Oliveira - portugueses e não só - não tardaram a reagir.Nas redes sociais, em particular no Instagram da equipa, deixaram várias mensagens, considerando em muitas deles que foi "um erro" a equipa não segurar o piloto português."Não mostraram respeito pelo Miguel e isso é triste", escreveu um seguidor da marca."Não tenho nada contra o Jack, é um tipo simpático, mas vou deixar de seguir a KTM pela falta de respeito que mostraram pelo Oliveira, que sempre foi fiel à marca. Adeus", avisa outro."Tenham vergonha KTM, vocês desrespeitaram o Miguel Oliveira", pode ler-se noutro comentário. "Ingratos. Quem dera que para o ano o Miguel ande sempre à vossa frente."Recorde-se que Miguel foi convidado pela KTM a regressar à Teck3, sugestão que o piloto rejeitou liminarmente.O português está nesta altura em negociações, diz-se que no próximo ano pode vir a pilotar uma Ducati.