KTM quer chegar ao top-5 e confia missão a Miguel Oliveira

Depois de dois anos com resultados abaixo do esperado, a KTM está apostada em dar um passo em frente no MotoGP em 2020, algo que já se traduziu na saída de cena na categoria intermédia, pelo menos no que a investimento forte diz respeito. Uma mudança de estratégia que Stefan Pierer explica pela necessidade de concentrar esforços e não uma questão financeira, isto de olho numa nova temporada na qual espera andar nas posições superiores na categoria rainha."O dinheiro não foi um fator decisivo, de todo. Mas ao tentar ganhar em todas as categorias ficamos sem bons técnicos. Não tínhamos técnicos suficientes para o Moto2 e foi por isso que deixámos essa categoria, de forma a dividi-los pelo MotoGP e pelo Moto3. Planeámos 2021 e 2022 continuando com os nossos quatro jovens do MotoGP. Além disso temos o Jorge Martin na Moto2 como reserva. Preferimos colocar dinheiro na moto", explicou Pierer, em entrevista à 'Speedweek', numa declaração com destino claro a Johann Zarco, piloto francês que representou um gasto elevado à KTM... sem qualquer resultado prático.Ora, sem o francês, que supostamente vai rumar à Ducati, Peirer aposta todas as suas fichas numa aliança ibérica. "Temos dar o passo em frente em MotoGP, categoria na qual estamos assegurados até 2026. Queremos apontar aos cinco primeiros lugares já no próximo ano com pilotos como Pol Espargaró e Miguel Oliveira", declarou ainda o CEO da KTM, que nesta declaração coloca muita expectativa naquilo que o português fará, pese embora continuar na Tech 3.