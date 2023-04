Lecuona recorda chamada para substituir Márquez: «Fiquei em choque. Ainda estava a dormir!»

Ao contrário da Argentina e das Américas, onde a posição foi ocupada por Stefan Bradl, no Grande Prémio de Espanha será Iker Lecuona a substituir Marc Márquez. Antigo piloto da KTM, o jovem de 23 anos volta a ter uma chance no principal campeonato de velocidade mundial e a forma como falou do mesmo diz bem da importância da chance recebida."Soube das novidades quando o meu empresário me ligou. Disse-lhe 'estás a brincar comigo?'. E ele respondeu-me 'não, não. Podemos ir'. E eu disse 'okay, sim'. Mas ainda estava em choque, porque tinha acordado meia hora antes e ainda estava meio a dormir. Estava tipo 'meu Deus!'. Acordei logo de vez e pensei para mim o que tinha de fazer. Não tinha nada pronto, por isso tive de ligar aos que levam as coisas da equipa para ir buscar as minhas coisas. Tinha de conduzir até Barcelona e apanhar um avião às 4 da tarde. Um dia louco!", assumiu o piloto espanhol, que atualmente é 9.º no Mundial de Superbikes.Lecuona lembrou ainda a sua experiência no campeonato principal, ainda que os tempos na Red Bull KTM Tech3 não tenham sido propriamente de boa memória (alcançou 66 pontos em duas temporadas, tendo acabado o Mundial em ambas na 20.ª posição)."Tenho dois anos de experiência no MotoGP. Acho que todos sabem que o meu nível é bastante alto e apenas fui para as Superbikes porque não havia lugar para mim. Estou feliz na equipa Honda nas Superbikes. Mas sei que a possibilidade do MotoGP ainda está lá. Mas o meu foco é ficar nas Superbikes. E a verdade é que só estou aqui porque o [Stefan] Bradl tem um wild card. E se a Honda me diz para correr, eu corro! Para mim esta é a equipa de sonho. Quando tinha 13 anos parti a perna e passei o verão no sofá a ver o Marc [Márquez] ganhar. E agora tenho a chance de correr na moto dele", disse, claramente encantado com a situação.