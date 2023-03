Lesão afasta Miguel Oliveira do Grande Prémio da Argentina

A CryptoDATA RNF MotoGP anunciou há momentos que Miguel Oliveira vai falhar o Grande Prémio da Argentina, como consequência das lesões sofridas no Grande Prémio de Portugal, prova na qual foi forçado a abandonar logo nas primeiras voltas, devido a um violento e grave acidente provocado por Marc Márquez.De acordo com a equipa do piloto português, exames complementares realizados esta segunda-feira em Lisboa detetaram lesões que impedem a sua presença em Termos de Rio Hondo, onde já esta sexta-feira se inicia a ronda argentina do campeonato, a segunda do Mundial."Apesar deste percalço, Oliveira continua comprometido no seu objetivo de ser competitivo no Mundial e vai focar-se na sua recuperação de forma a estar de volta à Aprilia RS-GP na ronda 3 do Mundial, em Austin, no Texas, duas semanas depois", escreve a equipa CryptoDATA RNF MotoGP num comunicado no qual esclarece ainda que Miguel Oliveira não será substituído na Argentina.Miguel Oliveira é o mais recente piloto na lista de indisponíveis para a Argentina, juntando-se a Marc Márquez, Enea Bastianini e Pol Espargaró, todos eles baixa devido a situações ocorridas em Portimão.