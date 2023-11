Lesão vai afastar Miguel Oliveira do último Grande Prémio do ano

Quando se pensava que 2023 não podia piorar para Miguel Oliveira, aí está mais uma má notícia... Depois de tantos azares ao longo do ano, o piloto português sofreu no sábado uma lesão na omoplata direita , que o fará perder o último Grande Prémio da temporada, dentro de uma semana, em Valência. A confirmação foi dada pelo próprio piloto português esta manhã, ainda antes do arranque da prova qatari, que falhou precisamente em consequência do sucedido na véspera.Sem ter a certeza da gravidade da lesão, Miguel Oliveira já dá como certo que não voltará às pistas este ano. "Infelizmente parece que sim. Vou perder a corrida e o teste. Foram as minhas últimas voltas. Esta temporada fantástica chegou ao final", disse.De resto, o português abordou ainda o incidente que provocou essa lesão - com Aleix Espargaró -, que lhe vale desde já uma penalização de uma Long Lap para o próximo Grande Prémio que disputa. "Infelizmente choquei com o meu colega de equipa, o que me deixa desapontado. Tive um bom início e pensei em simplesmente recuperar posições. Mas na curva 6, travei tarde, o Aleix travou um pouco mais forte e isso fez-me ir na sua direção. Ainda tentei evitar, mas não consegui desviar-me da sua roda frontal e acabámos por nos tocar. Estou desapontado por isso, mas no final de contas foi um pequeno incidente, um pequeno erro de julgamento. Acabámos ambos no chão, fiquei lesionado, o que não é ideal... Não sei bem a extensão da lesão. Quando voltar a casa vamos ver isto melhor e o que se segue em termos de recuperação".Ainda que não haja quaisquer dados oficiais, os portais especializados apontam a uma paragem de dois meses, a mesma que Enea Bastianini teve de enfrentar por uma lesão similar. Isso fará com que Miguel Oliveira entre no novo ano ainda em processo de recuperação, isto quando a primeira prova do Mundial está marcada para 10 de março, no Qatar.