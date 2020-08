"Louco" e "quase assassino": Rossi e Morbidelli arrasam Zarco após acidente da Áustria

O italiano Valentino Rossi (Yamaha) disse este domingo ter vivido "o maior susto da carreira" no Grande Prémio da Áustria de MotoGP, no qual quase foi atingido por uma mota desgovernada depois de um acidente. O veterano transalpino deixou duras críticas a Johann Zarco, a quem chamou de louco.





"Está claro o que aconteceu. O Zarco não quis ser ultrapassado na travagem e, por isso, travou à frente dele (de Morbidelli). É um louco, não é novo em certas coisas. Seres agressivo não tem mal, mas ele está a perder o respeito aos adversário. Este é um desporto perigoso, é preciso ter respeito. O Zarco não é novo nestas coisas. O Franco não podia fazer nada. Atingiu-o com violência porque o Zarco travou à sua frente", atirou, sem espinhas, o piloto italiano, que em seguida recordou o que sucedeu naqueles instantes em que duas motos lhe passaram à frente."Vi aparecer uma sombra e pensei que era o helicóptero que nos sobrevoava. Senti medo. O santo dos motociclistas hoje fez um grande trabalho, porque foi muito perigoso. Foi o maior susto da minha vida. A moto do Franco não me atingiu por um triz!", assumiu o italiano, que depois voltou ao 'ataque' a Zarco: "Temos de estar atentos. Podíamos ter ficado magoados com isto. A direção de corrida deve falar e fazer algo sério em relação a isto. Na semana passada fez o mesmo ao Pol Espargaró, hoje mandou o Morbidelli ao chão. O Zarco é um louco!"Quem também não teve papas na língua foi Franco Morbidelli, o piloto que se viu envolvido no grave acidente desta tarde. "Travar assim a 300 km/h significa ter pouco amor para quem viaja contigo. Foi muito perigoso para mim, pra ele, mas também para o Rossi e o Viñales. Estou bem tendo em conta o que podia ter acontecido, mas o Zarco é quase um assassino. Espero que este incidente o faça pensar".