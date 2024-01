Marc Márquez acredita que vitórias em MotoGP chegarão em 2024

O piloto espanhol Marc Márquez (Ducati) afirmou este sábado, durante a apresentação da sua nova equipa, a Gresini, acreditar que as vitórias no Mundial de MotoGP regressarão em 2024.

Depois de 11 temporadas com a Honda, Marc Márquez, que soma oito títulos mundiais (um de 125cc, um de Moto2 e seis de MotoGP) trocou no final de 2023 a marca nipónica pela equipa privada Gresini, que corre com motas Ducati e que tem a empresa portuguesa Oli entre os seus patrocinadores principais.

No entanto, Márquez correrá este ano com uma mota de 2023. Por isso, mantém algumas reservas quanto à possibilidade de lutar pelo título mundial.

"O 'Pecco' [Bagnaia] e o Jorge [Martin] estarão em melhores condições", frisou Márquez, que terá como companheiro de equipa o irmão Alex.

A apresentação decorreu numa discoteca perto de Misano, em Itália, e foi bastante mais modesta do que aquilo a que o piloto espanhol estava habituado com a Honda, um sinal das mudanças estruturais que enfrentará este ano.

"Sim, ganhei muitas vezes [no passado], mas chego aqui vindo de momentos difíceis. Agora, quero voltar a divertir-me. A Gresini foi a única [equipa] que esperou por mim", frisou o piloto catalão.

Márquez já se começou a enturmar na nova estrutura e até já brincou com o irmão.

"Eu não sei jogar padel, mas fomos jogar e ele fez equipa com o Michel [engenheiro] e perderam. É da maneira que se acostumam", gracejou.

Apesar de só ter rodado ainda apenas um dia com a Ducati, garantiu que "as sensações foram boas", mas sente-se "como um miúdo com sapatos novos e que quer fazer coisas".

"As expectativas são muito altas, mas o meu trabalho é ignorá-las. Preciso de estar tranquilo de início. Não posso pretender ganhar desde o princípio. Os meus dois últimos anos foram um pesadelo", frisou.

O azul celeste será a cor dominante das Ducati da Gresini.

O campeonato do mundo de MotoGP arranca em 10 de março, no Qatar, antes do GP de Portugal, de 22 a 24 do mesmo mês.

