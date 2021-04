Marc Márquez ainda agora voltou e já arranja 'confusão': «O que ele faz é punido no Moto3»

Marc Márquez esteve ausente 265 dias do Mundial de MotoGP, mas há coisas que não mudam. A sua postura agressiva, seja em treino como em prova, segue bem viva, mas também as suas técnicas para tentar entrar na cabeça dos adversários, como este sábado se viu na Q1, quando o piloto da Honda decidiu apanhar a roda de Joan Mir, pouco depois de o ter condicionado numa volta lançada. Algo que após as qualificações merecem o reparo do campeão do Mundo, que pede mesmo sanções para este tipo de movimentos.





"Já sabemos que o Marc gosta de fazer isso. Hoje fê-lo comigo, já é habitual fazer isso de ficar atrás nas qualificações e jogar o seu jogo. Nas Moto3 isto é punido e ele não... Aqui não penalizam, mas é assim. Eu vou na minha e não fico nervoso com nada. Fiz o meu tempo na mesma, dei 100% e é o que há. Se tivéssemos entrado no jogo... Ele saiu mais à frente, cortou caminho, colocou-se atrás, prejudicou-me na minha primeira volta lançada, porque saiu lento... Encontrou-me a meio da pista, já tinha perdido a minha volta, depois acabei por forçar e ele aproveitou-se da minha roda. Em Moto3 penalizam isto, e seguramente no Moto2 também, mas no MotoGP ainda não", atirou, claramente desagradado o piloto da Suzuki, que no domingo irá arrancar de nono, à frente de Miguel Oliveira."Creio que este tipo de ações em MotoGP também são perigosas e não só nas Moto3. Não creio que se tenha de penalizar por ser ele, mas estas ações são perigosas. Afinal, vai bastante mais lento, prejudica a minha volta rápida e por essas ações acho que, sim, devia haver penalização. Mas bem, também não dei muitas voltas. Saí na minha e fiz o tempo que considerava que podia fazer", acrescentou o campeão do Mundo.