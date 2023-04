Marc Márquez ainda não recuperou do acidente com Miguel Oliveira e falha GP de Espanha

A Repsol Honda Team revelou esta quarta-feira, em comunicado, que Marc Márquez vai falhar o Grande Prémio de Espanha que se realiza no próximo fim de semana por ainda não ter recuperado na íntegra da fratura na mão direita, que contraiu após o acidente com Miguel Oliveira em Portimão "Na terça-feira, dia 25 de abril, Marc Márquez foi submetido a um exame médico no Hospital Ruber Internacional depois de ter sido operado com sucesso há quatro semanas a uma fratura intra-articular do primeiro metacarpo da mão direita. A evolução clínica e radiológica foi considerada satisfatória. No entanto, e devido à natureza da fratura e ao tempo decorrido, a equipa médica liderada pelo Dr. Roger de Oña juntamente com Márquez, decidiram continuar a sua recuperação e preparação durante as próximas semanas, focando o seu possível retorno no GP de França, de 12 a 14 de maio", pode ler-se no comunicado deixado pela equipa do espanhol.A Repsol Honda confirmou ainda que Iker Lecuona, jovem de 23 anos, irá substituir o oito vezes campeão do mundo no GP de Espanha, que se realiza no próximo domingo, dia 30, pelas 14 horas.