Marc Márquez após quarta operação ao braço: «Não tenho dores e isso é muito importante»

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) revelou estar "sem dores" no braço direito, depois de se ter submetido à primeira consulta de revisão após a quarta operação à lesão sofrida no Grande Prémio de Jerez de La Frontera de MotoGP em 2020.



O piloto catalão, seis vezes campeão mundial de MotoGP, disse, em declarações divulgadas pela equipa, que "os médicos estão contentes". "Tenho o braço imobilizado e ficará assim nas próximas semanas. As minhas sensações são positivas porque não tenho dores e isso é muito importante. Permite-me descansar e seguir as regras dos médicos, com uma dieta saudável, beber muitos líquidos e sair a passear os cães, porque é importante que o corpo esteja ativo", explicou o piloto espanhol.

Marc Márquez concluiu, dizendo que a mensagem dos médicos agora é que tem de ser "paciente".

Em Espanha, a imprensa antevê a possibilidade de o piloto da Honda poder regressar à competição ainda esta temporada.

Apesar de já ter falhado três das nove provas disputadas até ao momento, Márquez é 10.º classificado do campeonato, com 60 pontos, mais três do que o português Miguel Oliveira, que é 11.º.