Marc Márquez assume: «Tirando a lesão, este é o pior momento da minha carreira»

Marc Márquez (Honda) foi este sábado 17.º classificado na corrida sprint do GP da Holanda, prova que marca o regresso do piloto espanhol após ter falhado o GP da Alemanha devido a uma queda no aquecimento.

Em Assen, Márquez voltou a cair na Q1 e foi esta tarde questionado sobre se está a atravessar o pior momento da sua carreira, respondendo sem esconder a resignação: "Sim, é. Tirando a lesão, este é o pior momento da minha carreira em termos desportivos. Mas há que continuar a lutar. Nos momentos difíceis, não dependes só da motivação, mas sim da força de vontade, do sacrifício e da perseverança", disse o piloto de 30 anos.





Com dificuldades físicas, Márquez foi à Holanda para ajudar a equipa a resolver problemas na moto. Em baixo de forma, tem rodado em ritmo mais lento. O hexacampeão do Mundo diz que vai tentar recuperar-se e acredita que pode tentar algo mais na 2.ª metade da temporada. "Depois de Assen irei para casa e trabalhar na recuperação. Desligar uns dias, o que também me fará bem, e preparar fisicamente a segunda parte da temporada. Quero tentar chegar a Silverstone como fiz em Portimão e Mugello, no máximo em termos físicos, para poder dar o meu melhor e tirar o máximo proveito de qualquer situação e em qualquer circuito", explicou.