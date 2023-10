Marc Márquez deixou Honda para correr "grátis" na Gresini Ducati

Marc Márquez estava tão 'farto' de lutar contra a sua Honda para conseguir bons resultados que, ao que parece, até aceitou mudar-se para a Gresini Ducati... a troco de nada. Pelo menos é isso que garante Paolo Ciabatti, diretor deportivo da Ducati Corse, numa entrevista ao portal italiano 'Moto'."Que um piloto como o Marc Márquez decida correr grátis numa equipa satélite, só para subir a uma Ducati, é um motivo de orgulho. Tanto quanto sei, é assim... Mas têm de perguntar à equipa Gresini ou ao próprio Marc, se ele quis dizer. Seguramente que a Gresini Racing não podia pagar a um piloto como ele a quantidade de dinheiro que ele está habituado. Estamos a falar de algo bem diferente, onde o fator económico não foi o que motivou a decisão. Desde esse ponto de vista, temos de estar orgulhosos por considerar que a Ducati é a melhor moto que há para ser competitivo e divertir-se", declarou o homem forte da equipa italiana.As palavras de Ciabatti podem soar a presunção, mas basta olhar às contas do campeonato para perceber que é mesmo assim. No top-5 do campeonato há quatro Ducati e o único 'intruso' (o sul-africano Brad Binder, em KTM) está em quarto, com menos 142 pontos do que Pecco Bagnaia. As contas são também fáceis de fazer ao olhar para o número de vitórias em Grande Prémios: apenas por uma vez não foi uma Ducati, no caso a Álex Rins, da LCR Honda.