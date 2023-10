Marc Márquez desmente patrão da Ducati: «Nunca disse que ia correr de borla»

No início da semana, à imprensa italiana, Paolo Ciabatti deixou uma frase que rapidamente se tornou destaque nos portais especializados do MotoGp, ao revelar que Marc Márquez teria decidido deixar a Honda para rumar à Gresini Racing a troco de... nada . A declaração não deixava margem para dúvidas, pois o líder da Ducati Corse falava até no orgulho pelo facto do espanhol querer tanto pilotar a máquina italiana que até o fazia de borla, mas ao que parece... não será bem assim.Esta quinta-feira, antes do arranque do Grande Prémio da Tailândia, Márquez comentou essas palavras e desmentiu que assim seja. "Como pessoa ambiciosa que sou, que quer sempre atingir os seus objetivos, coloco sempre o plano desportivo em primeiro lugar. Mas nunca disse que ia correr de borla. Talvez a equipa me pague, ninguém sabe. Como já disse, estou a priorizar outras coisas. E sou sortudo o suficiente por fazê-lo e sempre priorizar o aspeto desportivo. Sempre decidi dessa forma e continuarei a fazê-lo até me retirar. Se vou ter uma forma diferente de ver as coisas quando me retirar, depois veremos. Mas por agora é onde me sinto bem, é onde quero ver se tenho ou não valor", explicou o espanhol, que no próximo ano será colega de equipa do seu irmão Álex na Gresini.