Marc Márquez: «Estou a postos para lutar pelo Mundial»

Depois de uma época complicada, marcada pelo regresso após a arreliadora lesão que sofreu no ombro, Marc Márquez está a postos para voltar aos seus melhores tempos em cima da moto. A poucos dias do arranque do campeonato de MotoGP, no Qatar, o piloto espanhol não se descarta da luta pelo título."Estou muito melhor do que no meu regresso, no ano passado, quando voltei ao plano 'vamos vendo o que acontece'. Agora fisicamente estou melhor do que na minha última prova de MotoGP. Estou mais fresco e voltei a fazer uma temporada meio normal, com testes na Malásia e na Indonésia. Consegui preparar a primeira prova e fisicamente notei muitas mudanças. Penso que não estou preparado para ganhar a primeira corrida mas estou a postos para lutar pelo Mundial", disse o oito vezes campeão mundial, seis delas em MotoGP, em declarações ao jornal 'As'.Embora só tenha ganho a primeira corrida da época em 2014, Márquez não descarta a hipótese de um bom resultado domingo no Qatar, onde tudo pode acontecer. "Veremos. Não aspiro a nada no Qatar, isto quer dizer que vou ver o que acontece nos treinos. É uma temporada em que, no estado em que me encontro, tenho de assumir quartos, quintos, sextos e sétimos lugares, porque não vai ser tudo pódios ou quedas."Seja como for, o piloto da Honda mostra-se satisfeito com o trabalho desenvolvido na pré-época. "Estou convencido que fizemos um bom trabalho na nossa boxe, no nosso camião e na minha mente. Estando concentrado há opções para sermos campeões. Mas na pré-época, todos os pilotos estão contentes, toda a gente tem ritmo e enfrenta a primeira corrida para ganhar..."