Marc Márquez foi operado em Barcelona e falha GP da Argentina

Marc Márquez foi sujeito a uma cirurgia à mão direita, em Barcelona, e não vai participar no GP da Argentina, no próximo fim de semana.O piloto espanhol da Honda envolveu-se numa queda com Miguel Oliveira no GP de Portugal, ontem, em Portimão, e só deverá voltar ao Mundial de velocidade em Austin, nos Estados Unidos, a 16 de abril.O antigo campeão do Mundo, que foi muito criticado depois de ter abalroado Miguel Oliveira - foi entretanto punido pelo MotoGP com duas 'long laps' - foi operado pelos médicos que trataram a lesão que sofreu no braço direito, depois da queda que Márquez sofreu em Jerez, em 2020.Segundo a imprensa espanhola, os médicos fixaram a fratura com dois parafusos, um procedimento que decorreu sem problemas.