Marc Márquez foi penalizado... mas pode acabar por não cumprir qualquer sanção

Marc Márquez foi sancionado pela Direção de Corrida com uma dupla 'long lap' por conta do violento acidente que terminou abruptamente a corrida de Miguel Oliveira , mas sabe-se agora que essa penalização pode até nem ser cumprida pelo piloto espanhol.É que, segundo adianta o portal 'The Race', a sanção aplicada apenas é válida para o Grande Prémio da Argentina, o próximo no calendário, pelo que, caso não dispute a prova sul-americana, o espanhol escapará... sem qualquer sanção em prova. E a verdade é que o cenário de ausência em Termas de Río Hondo, no próximo domingo, é uma possibilidade real, já que, por agora, o espanhol está declarado como 'inapto', precisamente por conta das lesões sofridas na mão direita devido à queda de Portimão.Caso venha mesmo a falhar a ronda argentina, Márquez ficará livre de qualquer sanção quando voltar à pista.