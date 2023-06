Marc Márquez impediu queda e mostrou dedo do meio... à moto

Fright and fury



Marc Márquez teve um dia algo complicado esta sexta-feira em Sachsenring, o traçado onde decorre este fim de semana o Grande Prémio da Alemanha. Apesar de ser um verdadeiro dominador na pista alemã - com oito vitórias -, o piloto espanhol foi apenas o 14.º mais rápido no conjunto das duas sessões e protagonizou vários momentos complicados.Um deles sucedeu quando ficou muito perto de uma queda após ter perdido o controlo da sua RC213V. Aí, num gesto de insatisfação perante o comportamento da moto, o espanhol da Honda mostrou o dedo do meio para a câmara 'on board'.Depois, também na segunda sessão, houve outro momento complicado e até assustador, quando Márquez perdeu o controlo da sua máquina no final da reta e acabou por levar pela frente Johann Zarco. Um incidente do qual o espanhol diz não ter culpa, assumindo que se havia alguém que o podia ter evitado... era Zarco!