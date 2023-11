Marc Márquez já começa a assustar concorrência: espanhol foi o 4.º nos testes de Valência

"Márquez volta a ser Márquez". É assim que o diário espanhol 'AS' destaca os resultados do dia de testes de MotoGP realizados esta terça-feira em Valência. Não é para menos. Ao primeiro contacto com a Ducati da Gresini, depois de uma vida inteira a pilotar Honda, o espanhol conseguiu mostrar um nível competitivo incrível, com o quarto tempo mais rápido da jornada, a somente 171 milésimos da marca de Maverick Viñales. Sim, foram testes, mas a opinião dos analistas é unânime: Marc Márquez já assusta!O sorriso do espanhol ao longo do dia foi dizendo tudo. Marc Márquez voltava finalmente a ser ele mesmo, depois de uns últimos meses muito tumultuosos na Honda, onde a batalha com a máquina era uma constante. Tal como as quedas.Esta terça-feira, em 49 voltas ao traçado de Ricardo Tormo, Márquez fixou a sua melhor volta à 46.ª tentativa, ficando apenas atrás do já referido Maverick Viñales (1:29.253), que no sábado tinha feito a pole position, de Brad Binder e Marco Bezzecchi. Neste primeiro contacto com a Desmosedici GP, o espanhol foi mesmo o segundo melhor Ducati, deixando por exemplo o campeão mundial Francesco Bagnaia a mais de meio segundo.Nota ainda para Pedro Acosta, que na sua primeira rodagem com a RC16 da Tech3 GASGAS fixou a 18.ª melhor volta do dia, a 1.223 segundos do tempo de Viñales. O campeão de Moto2 realizou 70 voltas ao traçado valenciano e fez a sua melhor volta precisamente na derradeira tentativa.Sem Miguel Oliveira, ausente por lesão, o trabalho da equipa satélite da Aprilia (ainda sem nome para 2024) ficou a cargo de Raul Fernández, que voltou a dar boa conta de si com um 5.º tempo, a 263 milésimos de Viñales. Já Aleix Espargaro fez apenas 17 voltas e foi 22.º, ao passo que Lorenzo Savadori fechou a folha de tempos, com apenas 27 voltas feitas.O MotoGP entra agora num período de pausa até ao próximo ano, com o regresso da ação a estar marcado para os testes de Sepang, na Malásia, entre 6 e 8 de fevereiro.