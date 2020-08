Marc Márquez lesionou-se a abrir a janela para passear os cães

Marc Márquez não vai alinhar no Grande Prémio da República Checa, em Brno, que arranca esta sexta-feira, mas continua a ser a grande história da semana no Mundial de MotoGP. Tudo por causa do agravar da sua lesão no ombro direito, que obrigou a uma segunda operação (depois da primeira logo depois da prova inaugural, em Jérez). E se da lesão já se sabia, o que é novidade é a forma como tal sucedeu. E não poderia ser mais azarado...





A história foi contada esta quinta-feira por Aléx Marquéz, o seu irmão, com o qual partilha casa. "Foi uma situação estranha, que poderia acontecer em qualquer casa. Na segunda-feira pela manhã acabou antes de mim, ali pelas 7h30 e foi buscar os cães para passear. Aí, ao abrir a porta que dá para o jardim, lesionou-se no braço. Acordou-nos, a mim e ao fisioterapeuta que está connosco, e disse-nos que se tinha lesionado de novo. E efetivamente notava-se... Ligámos ao Emilio (Alzamora, o seu agente) e ao médico Mir e fomos diretos a Barcelona", explicou.Lembre-se que Marc Márquez será substituído em Brno por Stefan Bradl