Depois de ter falhado o Grande Prémio da Andaluzia e o da Rep. Checa, Marc Márquez vai ser também baixa na próxima prova do MotoGP, o Grande Prémio da Áustria, marcado para o próximo fim de semana. O anúncio foi feito esta tarde pela Repsol Honda, numa nota na qual deu conta que o piloto espanhol irá novamente substituído por Stefan Bradl, tal como sucedeu esta tarde em Brno.





Sem qualquer ponto em três corridas, Márquez tenciona recuperar-se por completo da lesão no ombro, tentando evitar aquilo que sucedeu após a primeira operação. Na altura, procurou apressar a recuperação e acabou por se lesionar novamente, sendo obrigado a uma nova intervenção cirúrgica. Agora, mesmo sem qualquer ponto em três corridas (que passarão a quatro) e com o cenário de revalidação do título muito complicado, o espanhol não pretende dar passos em falso, de forma a voltar em pleno para as corridas restantes do campeonato.