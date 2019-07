Marc Márquez: o campeão do Mundo que tirou a carta de moto... há três semanas

Pela forma como domina a sua Honda e vai arrasando no Mundial de MotoGP, provavelmente seria de esperar que Marc Márquez fosse detentor do título de condução de motos nas estradas, mas até há poucas semanas não era era bem assim. Tal como Miguel Oliveira, que apenas começou a tratar dessa situação há algum tempo, o espanhol também voava nas pistas do campeonato sem ter o título na sua posse. Agora já o tem, é certo, mas ao que parece não causou boa impressão na hora de fazer o teste prático.





"Tirei a carta há três semanas. Estava a fazer segredo disso... Mas consegui tirá-la à primeira. Combinei com o meu irmão e fomos os dois. No inverno fiz a parte teórica, porque tive de tirar um tempo por causa da lesão no braço e depois de Mugello fiz a parte prática. O examinador era de Lérida e já me conhecia. Foram quase 40 minutos de moto pela Nacional. No teste prático feito no circuito disseram-me que esperavam mais. Tinha de o fazer em 23 segundos e o melhor é não dizer quanto fiz", atirou o espanhol.E, por mais incrível que pareça, parece que estar no MotoGP sem carta é algo... normal. Danilo Petrucci, por exemplo, confessou que irá ter exame na terça-feira, ao passo que Joan Mir ainda nem pensa nessa questão... Já Maverick Viñales, com a situação tratada, confessa que "não foi fácil". "A moto é muito diferente", explicou.