Marc Márquez operado em Madrid

Depois de ter estado em grande plano nos treinos de pré-época em Valência, onde se estreou aos comando da Ducati, Marc Márquez revelou nas redes sociais que foi sujeito a uma cirurgia, em Madrid.O piloto espanhol da Gresini Racing, oito vezes campeão mundial, seis delas em MotoGP, explicou que foi operado ao braço direito devido a uma "síndrome compartimental", um problema que frequentemente afeta os pilotos profissionais, devido à sobrecarga nos músculos dos antebraços, forçados a grande pressão para pilotar, travar e mover as pesadas motos em treinos e competição."Na segunda parte da época sofri do síndrome compartimental no braço direito. Esta manhã resolvemos o problema com a equipa do Dr Ignacio Roger de Oña, com o objetivo de estarmos preparados para 2024", escreveu Márquez nas redes sociais.Este médico foi o mesmo que geriu a grave lesão no ombro que o piloto sofreu em Jarez, em 2020, tendo sido várias vezes operado.