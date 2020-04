Com o campeonato de MotoGP parado, Marc Márquez tem ocupado o seu tempo livre de várias formas, sendo uma delas os vídeojogos, nos quais tem no seu irmão Álex um adversário de respeito. De tal forma que, tantas são as derrotas que já leva, o campeão do Mundo já conta os dias para o final do confinamento... caso contrário quem pagará será o seu comando.





"Na PlayStation é muito melhor do que eu. Bem, no Call of Duty e noutros eu sou melhor... Aqui apertas o botão mas a moto não anda mais. Agora treinamos os polegares... Com o passar dos anos já me vou habituando a perder... Mas ou saímos do coronavírus ou parto o comando da PlayStation", atirou Marc, que no primeiro grande prémio virtual da sua carreira, há duas semanas, ficou em quarto, precisamente atrás do seu irmão.