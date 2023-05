Marc Márquez regressa à competição no GP de França de MotoGP

Marc Márquez (Honda) regressa à competição no Grande Prémio de França de MotoGP este fim de semana, quinta ronda do campeonato, após a lesão sofrida - fratura do polegar da mão direita - no choque com o português Miguel Oliveira no GP de Portugal.

"Consultadas três equipas médicas distintas, todos estão satisfeitos com a consolidação do osso e o piloto da Repsol Honda voltará a competir em França. O principal objetivo do fim de semana será recuperar o ritmo de corrida", anunciou a equipa do piloto catalão, em comunicado.





depois de esta terça-feira o Tribunal de Apelação da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) considerar que a sanção ficou cumprida "com a não participação na corrida argentina", anulando assim a pena.precisamente na corrida espanhola, depois de ser abalroado pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha).

Márquez já venceu em França, no circuito de Le Mans, por três vezes na categoria principal do campeonato do mundo de velocidade, a MotoGP. O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) chega na liderança do campeonato, depois da vitória na ronda anterior, em Espanha.