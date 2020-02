Marc Márquez renova contrato com a Honda até 2024

O espanhol Marc Márquez renovou contrato com a Honda por quatro anos, para continuar a competir no Mundial de MotoGP até ao final do campeonato de 2024, anunciou esta quinta-feira a marca nipónica.

Desde que chegou à categoria rainha do Mundial de motociclismo de velocidade, em 2013, Márquez conquistou seis títulos mundiais, tendo alcançado 56 vitórias e 95 pódios.

"Com ele ganhámos seis dos últimos sete campeonatos. Sendo um piloto único, merece um contrato único", anunciou o presidente da Honda Racing Corporation (HRC), Yoshishige Nomura.

Para o piloto espanhol, esta renovação é a continuação "de uma história de sucesso". "A HRC dá-me confiança para continuar a fazer parte da família Honda", sublinhou.

Em 2020, Marc Márquez terá como companheiro de equipa o seu irmão, Alex.